السعودية رئيسا للجنة العربية للتوعية والإعلام في الأرصاد الجوية

صوتت اللجنة العربية للتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية بالإجماع على استمرار ترأس السعودية للجنة نظير جهودها وقدراتها التوعوية والإعلامية وخبرتها الكبيرة في هذا المجال ، داعية إلى الاستفادة من قدرات المملكة وتجربتها الثرية في برامج التوعية والإعلام الإرصادية.

جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للجنة العربية للتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية والذي اختتم أعماله في مقر جامعة الدول العربية .

وأوصت اللجنة في ختام اجتماعها بإعداد تصور مقترح للبرامج التوعوية المشتركة لتطويرها بين الدول الأعضاء في ظل الظواهر الجوية الحادة التي يمر بها العالم العربي ويتطلب المزيد من الوعي لدى المجتمعات، كما أوصت اللجنة بزيادة برامج التدريب العاملين في التوعية والإعلام لقطاع الأرصاد، وإشراك المنظمة العالمية للأرصاد الجوية مختصي التوعية والإعلام بالدول العربية في البرامج التدريبية والمناسبات المتعلقة بذلك التي تقيمها المنظمة.