وزير المالية الألماني: وجدنا أنفسنا في خضم حرب طاقة .. سنرد بكل قوتنا الاقتصادية

قال وزيران في الحكومة الألمانية اليوم الخميس إنه يتعين على الشركات والأسر الألمانية ترشيد استهلاك الغاز بشكل أكبر في الوقت الذي تخوض فيه البلاد حربا اقتصادية مع روسيا.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك للصحفيين في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن تمويل يصل إلى 200 مليار يورو (194 مليار دولار) للتصدي لارتفاع أسعار الطاقة "إن أزمة الطاقة التي نمر بها في أوروبا قد تتحول إلى أزمة اقتصادية واجتماعية أيضا".

وبحسب "رويترز"، ذكر وزير المالية كريستيان ليندنر "وجدنا أنفسنا في خضم حرب طاقة" مضيفا أن ألمانيا سترد بكل قوتها الاقتصادية.