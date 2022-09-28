"المنافسة" توافق على إنشاء منصة لبيع التذاكر السياحية والترفيهية بين "المسافر" و"كلوك"

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة اليوم عدم ممانعتها لعملية إنشاء شركة جديدة بين شركة المسافر للسفر والسياحة وشركة كلوك التقنية للسفر المحدودة لتقديم خدمات الأنشطة السياحية والترفيهية من خلال منصة رقمية لبيع التذاكر. وتعد عمليات المشاريع المشتركة بين الأطراف موجبة للإبلاغ وفقاً لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.



وأفادت الهيئة العامة للمنافسة بأنها عرفت البعد السلعي للصفقة بسوق بيع التذاكر الترفيهية بحكم أنه النشاط الرئيسي للشركة الجديدة وعرفت الهيئة النطاق الجغرافي للصفقة بالنطاق العالمي لسهولة حجز التذاكر الترفيهية والسياحية من أي مكان بالعالم. وعليه قامت الهيئة بدراسة سوق بيع التذاكر الترفيهية لتحديد ما إذا كانت هناك مخاوف على المنافسة من عدمها. وخلصت دراسة الهيئة أنه لا يتوقع أن يكون هناك مخاوف تؤثر على المنافسة في المملكة العربية السعودية حيث أن الصفقة لن ينتج عنها أي هيمنة سوقية في السوق المعني. وحسب إفادة الهيئة العامة للمنافسة، بأن الحصة السوقية للأطراف في السوق المعني تعد ضئيلة محلياً وعالمياً. واختتمت الهيئة بيانها بأن سوق بيع التذاكر الترفيهية يواجه نمو قدره 7.5% مما يشكل بيئة جاذبة لدخول منشآت جديدة إلى السوق.



وفي نفس السياق صرح سعد آل مسعود المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة بأن طلب التركز الاقتصادي بين شركة المسافر للسفر والسياحة وشركة كلوك التقنية للسفر المحدودة يعد أول طلب تركز اقتصادي تستقبله الهيئة عبر تاريخها في سوق بيع التذاكر الترفيهية. وأكد أن هذا السوق قد يشاهد عمليات تركز قادمة.