كشف النقاب عن الرمز الملكي الجديد لملك بريطانيا تشارلز

كشف قصر بكنجهام النقاب عن الرمز الملكي الجديد لعاهل بريطانيا الملك تشارلز والذي سيظهر على المباني الحكومية وصناديق البريد.

يتكون الرمز، الذي اختاره الملك الجديد من مجموعة من التصميمات التي أعدتها كلية الأسلحة، من حرفي "سي" و "آر" اللذين يمثلان اسمي تشارلز وريكس، وتعني ملك باللاتينية، مع صورة للتاج الملكي.

وستُستخدم نسخة في اسكتلندا تحتوي على التاج الاسكتلندي.

وسيحل الرمز الملكي الجديد محل رمز الملكة الراحلة إليزابيث، "إي2آر"، التي توفيت هذا الشهر بعد جلوسها على العرش 70 عاما.

وقال قصر بكنجهام في بيان "على كل منظمة مراعاة استبدال الرمز الملكي، وستكون العملية تدريجية".

وسيُصدر مكتب البريد بالقصر غدا الثلاثاء أول مواده البريدية باستخدام الرمز الملكي الجديد.