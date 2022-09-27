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كشف النقاب عن الرمز الملكي الجديد لملك بريطانيا تشارلز

كشف النقاب عن الرمز الملكي الجديد لملك بريطانيا تشارلز

A Buckingham Palace handout image released in London on September 26, 2022, shows an artists impression of the new cypher that will be used by Britain's King Charles III. - Buckingham Palace on Monday revealed King Charles III's new royal cypher -- the monogram of his initials that will feature on government buildings, state documents and new post boxes. His late mother Queen Elizabeth II's cypher was EIIR, standing for Elizabeth II Regina (queen in Latin). (Photo by BUCKINGHAM PALACE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Buckingham Palace " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - NO DIGITAL ALTERATION ALLOWED - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NOT TO BE USED AFTER OCTOBER 3, 2022

"الاقتصادية" من الرياض

كشف قصر بكنجهام النقاب عن الرمز الملكي الجديد لعاهل بريطانيا الملك تشارلز والذي سيظهر على المباني الحكومية وصناديق البريد.

يتكون الرمز، الذي اختاره الملك الجديد من مجموعة من التصميمات التي أعدتها كلية الأسلحة، من حرفي "سي" و "آر" اللذين يمثلان اسمي تشارلز وريكس، وتعني ملك باللاتينية، مع صورة للتاج الملكي.

وستُستخدم نسخة في اسكتلندا تحتوي على التاج الاسكتلندي.

وسيحل الرمز الملكي الجديد محل رمز الملكة الراحلة إليزابيث، "إي2آر"، التي توفيت هذا الشهر بعد جلوسها على العرش 70 عاما.

وقال قصر بكنجهام في بيان "على كل منظمة مراعاة استبدال الرمز الملكي، وستكون العملية تدريجية".

وسيُصدر مكتب البريد بالقصر غدا الثلاثاء أول مواده البريدية باستخدام الرمز الملكي الجديد.

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