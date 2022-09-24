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أحداث في صور

قطار يسير فوق منطقة جافة لأكبر بحيرة للمياه العذبة في الصين

قطار يسير فوق منطقة جافة لأكبر بحيرة للمياه العذبة في الصين

قطار يسير فوق منطقة جافة لأكبر بحيرة للمياه العذبة في الصين

قطار يسير فوق منطقة جافة لأكبر بحيرة للمياه العذبة في الصين

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