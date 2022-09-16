الليثيوم يرتفع إلى مستوى قياسي جديد .. 71315 دولار للطن

يبدو أن ارتفاع أسعار الليثيوم المستخدم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية لن يتوقف.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر الليثيوم ارتفع في الصين، اليوم، إلى مستوى قياسي جديد قدره 500.5 ألف يوان (71315 دولار) للطن، وهو ما يعادل 3 أمثال سعر الليثيوم منذ عام، مما أدى إلى تضخم تكاليف تصنيع البطاريات المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية، التي تشهد طلبا متزايدا عليها.

ويتزايد دعم المستهلكين للسيارات التي تعتمد على مصادر الطاقة الجديدة.

ورفع اتحاد سيارات الركوب الصيني توقعاته لمبيعات السيارات الكهربائية إلى 6 ملايين سيارة خلال العام الحالي، بما يعادل نحو ضعف إجمالي مبيعاتها خلال العام الماضي.

ومن المتوقع أيضا زيادة استخدام البطاريات في الصين خلال العام الحالي بمقدار الضعف.