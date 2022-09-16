أغلى تذكار رياضي في التاريخ.. بيع قميص مايكل جوردان بـ 10 مليون دولار

قالت دار سوذبير للمزادات، اليوم الخميس، إن قميصا لأسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردان بيع بالمزاد بقيمة عشرة ملايين دولار. وذكرت "سوذبيز" أن قميص جوردان أصبح أغلى تذكار رياضي في التاريخ، وهو القميص الذي ارتداه في نهائي دوري السلة الأمريكية عام 1998، وهو موسم "الرقصة الأخيرة" في إشارة إلى آخر موسم له مع فريق شيكاغو بولز.

وفاز فريق شيكاغو بولز في أربع مباريات مقابل اثنين، ليحصد لقب دوري السلة الأمريكي للمرة الثالثة على التوالي.

وكشفت "سوذبيز" عن تلقيها حوالي 20 عرضا لشراء القميص، فيما لم تكشف عن الجهة صاحبة أعلى عرض (10.1مليون دولار) للقميص الذي تم تقديره بخمسة ملايين دولار.

كان قميص النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا في نهائي كأس العالم 1986، هو الأغلى في التاريخ، حيث بيع في أيار / مايو الماضي مقابل 8.39 مليون دولار.