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النفط
الغاز
الطاقة المتجددة
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سوق أبوظبي
سوق دبي
سوق مسقط
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رسومات بيانية وإنفوجرافيك
محاصيل الذرة في أوروبا تتضرر بسبب الجفاف
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
محاصيل الذرة في أوروبا تتضرر بسبب الجفاف
الاربعاء 14 سبتمبر 2022
"الاقتصادية" من الرياض
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