روسيا تعرض على شركات الطيران شراء الطائرات المؤجرة للأجانب

ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، نقلا عن مصادر لم تكشف هويتها، أن السلطات عرضت على شركات الطيران شراء الطائرات المؤجرة للأجانب من أموال الصندوق الوطني للثروة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الصحيفة قولها، اليوم، إن وزارة النقل الروسية طلبت من شركات الطيران تحديد عدد الطائرات التي ترغب في شرائها.

وأضافت أن شركات نقل المسافرين قد تحصل على قروض تفضيلية مدتها 15 عاما بفائدة قدرها 1.5 في المائة.

وبحسب مصادر "كوميرسانت"، من غير المرجح إجراء العديد من صفقات شراء الطائرات، حيث إن عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تحظر على الأجانب إجراء مثل هذ التسويات.