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عالمية
تقارير وتحليلات
أسواق الأسهم
السعودية
الخليجية
العالمية
الطاقة
النفط
الغاز
الطاقة المتجددة
الأسواق
سوق السعودية
سوق أبوظبي
سوق دبي
سوق مسقط
سوق البحرين
سوق الكويت
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اتفاقية لتشجيع شركات التطوير العقاري على الإدراج في السوق السعودية
طرح 30% من أسهم شركة "العرض المتقن" للاكتتاب العام
قبرص تعتزم إصدار تشريع يوقف عمليات الاستحواذ على البنوك
الذهب يرتفع 1 % مع انخفاض الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية
الهند: 111 مليون طن فائض منتجات الحليب والألبان في 2046
"وول ستريت" تبدأ تعاملاتها على ارتفاع مع ترقب صدور بيانات التضخم
"الاستثمار" تطلق مبادرة جذب سلاسل الإمداد العالمية
رئيس الوزراء الصيني: يجب علينا تبني عدة إجراءات للعمل على استقرار النمو
بوتين: التضخم في روسيا سيبلغ 12% خلال 2022
مشاريع جديدة بـ 35 مليار ريال في قطاع الحديد والصلب
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ترتيبات جنازة الملكة إليزابيث
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
ترتيبات جنازة الملكة إليزابيث
الاثنين 12 سبتمبر 2022
"الاقتصادية" من الرياض
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