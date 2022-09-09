صندوق الثروة النرويجي يشتري عقارات في وسط برلين وباريس بقيمة 438 مليون يورو

اتفق صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تقدر قيمته بنحو 1.2 تريليون دولار، على شراء حصص في عقارات إدارية بالعاصمتين الألمانية برلين، والفرنسية باريس، مع اتجاه الشركات لإعادة الموظفين إلى المكاتب ومقار العمل.

وذكر الصندوق، في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أنه سوف يدفع 297 مليون يورو (300 مليون دولار) لشراء حصة نسبتها 65 في المائة في ملكية العقار "فولت إير" متعدد الاستخدامات بوسط برلين من شركتي "إيه.بي.جيه" للتسويق العقاري، و"جاديك أند سانز".

كما يعتزم الصندوق شراء حصة تبلغ 65 في المائة في عقار إداري بوسط باريس من شركة "سويس لايف" نظير 141 مليون يورو.

وقال الصندوق إن شركة سويس لايف سوف تمتلك 35 في المائة من العقار، وسوف تتولى شركة "سويس لايف أسيت مانجرز" مهمة إدارة العقار.

وتأتي هذه الصفقات في ظل حالة من الغموض تكتنف مستقبل عودة الموظفين إلى مقار العمل، حيث أصدرت شركات وول ستريت أوامرها للموظفين بالعودة إلى المكاتب، فيما خفضت شركات أخرى مثل تويتر للتواصل الاجتماعي المساحات المكتبية الخاصة بها.

وبلغت أماكن العمل الشاغرة في وسط لندن أعلى معدلاتها خلال أكثر من 15 عاما.