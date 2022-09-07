أسعار المنازل في بريطانيا تتعافى بدعم أقوى معدل نمو في لندن خلال 6 أعوام

ذكرت هاليفاكس أكبر شركة بريطانية للرهن العقاري، أن أسعار المنازل في البلاد تعافت في أغسطس، بسبب أقوى معدل نمو في لندن خلال 6 أعوام، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت هاليفاكس إن مؤشرها الخاص بأسعار العقارات ارتفع بنسبة 0.4 في المائة الشهر الماضي، بعد تراجع بنسبة 0.1 في المائة الشهر السابق عليه، ليصل متوسط سعر المنزل إلى رقم قياسي جديد بلغ 294 ألفا و260 جنيه إسترليني.

وجاءت الزيادة عكس التوقعات بأن أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، والرهن العقاري، ستؤثر على سوق العقارات الذي واصل النمو خلال الجائحة كورونا، وحالة الركود الأخيرة.

ووصلت معدلات الرهن العقاري حاليا إلى أعلى مستوى لها منذ 2016 بعد 6 زيادات في معدل الفائدة من بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) منذ شهر ديسمبر، ومن المتوقع حدوث زيادة أخرى بواقع نصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل.

وبلغ المعدل السنوي لنمو أسعار المنازل 11.5 في المائة، بتغيير طفيف عن النسبة المسجلة في الشهر السابق عليه، 11.8 في المائة. وكانت لندن وويلز أقوى منطقتين من حيث المبيعات، حيث ارتفعت الأسعار في العاصمة 8.8 في المائة مقارنة بعام مضى، وهي الأعلى خلال ست أعوام. وشهدت ويلز أسرع نمو منذ 2005 بارتفاع نسبته 16.1 في المائة.