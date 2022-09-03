الإثنين المقبل .. "فولكسفاجن" تبحث الطرح العام الأولي لـ"بورشه" في البورصة 

قالت شركة "فولكسفاجن إيه جي" في بيان اليوم أن قيادة الشركة ستبحث عندما تعقد اجتماعها بعد غد الإثنين، الطرح العام الأولي المقرر لعلامتها التجارية "بورشه" في البورصة .

ونقلت وكالة بلومبرج عن البيان قوله إن الشركة أجرت دراسة جدوى لطرح عام أولي وسيناقش مجلس إدارتها ومجلس إشرافها في اجتماعات عديدة الإثنين، ما إذا كان يجب مواصلة الاكتتاب العام الأولي في نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر 2022.

وستقرر هيئات الحوكمة أيضا ما إذا كانت ستوافق على بيع 25 في المائة، وحصة واحدة من الأسهم العادية لشركة "بورشه أوتوموبيل هولدينج" وهي الأداة الاستثمارية الرئيسية لعائلة مالكي "بورشه وبيتش".