المستثمرون يستعدون لمواجهة صدمة الركود بتسريع وتيرة الانسحاب من سوق الأسهم

قال المحللون الاقتصاديون في بنك أوف أمريكا كورب إن المستثمرين يستعدون لمواجهة صدمة الركود الاقتصادي بتسريع وتيرة الانسحاب من سوق الأسهم بعد تحذيرات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي من أنه لن يتراجع بسهولة في معركته ضد التضخم وهو ما يعني مواصلة زيادة أسعار الفائدة.

وبحسب بيانات مؤسسة "إي.بي.إف.آر جلوبال" للبيانات المالية فإن أسواق الأسهم العالمية سجلت خروج أموال تفوق الأموال التي تدفقت إلى السوق بقيمة 9.4 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي يوم 31 أغسطس الماضي، وهو رابع أكبر خروج للأموال من سوق الأسهم خلال العام الحالي.

وسجلت سوق الأسهم الأمريكية أكبر موجة خروج للأموال خلال 10 أسابيع حيث وصل صافي الأموال الخارجة من السوق خلال الأسبوع الماضي إلى 4.2 مليار دولار.

وقال محللو بنك أوف أمريكا بقيادة ميشيل هارتنت في تقرير إنهم يتوقعون "صدمة تضخم سريع وصدمة ركود بطيء" في ظل استمرار النمو الاقتصادي مدعوما بارتفاع أسعار المستهلك وحزم التحفيز المالي والمدخرات الكبيرة للمستهلكين وتأثيرات الأزمة في أوكرانيا.

وتعثرت سوق الأسهم الأمريكية في أعقاب تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي يوم الجمعة الماضي التي قال فيها إن المجلس لن يبطئ وتيرة زيادة أسعار الفائدة في ظل معدل التضخم المرتفع، وهو ما أدى فقدان مؤشر إس أند بي الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية حوالي تريليوني دولار من القيمة السوقية للشركات المدرجة عليه خلال الأيام الخمسة الماضية، وخسارة نحو نصف مكاسبه التي حققها أثناء فترة صعود الأسهم خلال الصيف الحالي.