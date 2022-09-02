الزنك يتجه لأكبر خسارة أسبوعية خلال عقد بفعل الإغلاق في الصين .. هبط 11%

يتجه الزنك لأكبر خسارة أسبوعية خلال أكثر من عقد جراء القلق من تباطؤ الطلب في الصين جراء القيود الجديدة لمكافحة وباء كورونا في البلاد، بحسب "بلومبرج".

وارتفع معدل التراجع اليوم، عقب الإغلاق في مدينة تشينجدو، في وقت تدخل الصين فيه ذروة موسم البناء.

وينتاب التجار القلق من تكرار موجات تفشي واسعة النطاق لكوفيد-19 كما حدث أوائل العام الجاري، وهو ما أثر بالسلب على الطلب على المعادن في أكبر مستهلك في العالم.

وتسببت المخاوف المتعلقة بالطلب في تراجع معادن أخرى، حيث من المتوقع أن يسجل مقياس لأهم عقود بورصة لندن للمعادن أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس 2020. وتراجع الزنك بنسبة 2.9 في المائة ليصل إلى 3166.5 دولارا للطن في بورصة لندن للمعادن بحلول الساعة 1012 صباحا بالتوقيت المحلي.

وتراجع المعدن بأكثر من 11 في المائة خلال هذا الأسبوع.