هجمات القرصنة الإلكترونية على شركات دول أوروبية ترتفع منذ بدء الأزمة في أوكرانيا

صرح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن هجمات القرصنة الإلكترونية على شركات دول غرب أوروبا ارتفعت منذ التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دي مايو قوله، اليوم، إن الهجمات تندرج في إطار استراتيجية لزعزعة الاستقرار منذ حدوث الأزمة في أوكرانيا في فبراير الماضي.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي وكبار المسؤولين الإيطاليين اجتمعوا أمس الخميس للتباحث بشأن الهجمات السيبرانية التي استهدفت شركة إيني وغيرها من شركات الطاقة الإيطالية، وذلك بعد أن أعلنت شركة النفط الإيطالية العملاقة أن أنظمة الحماية الداخلية لديها رصدت محاولات اختراق غير قانونية لشبكاتها.

ويبدو أن تبعات هذه الهجمات كانت محدودة.