أسعار المواد الغذائية في اليابان تصل إلى ذروتها خلال أكتوبر

أشارت دراسة استقصائية حديثة، إلى أن الشعور بوطأة زيادة الأسعار سيتواصل لدى المتسوقين في اليابان، بعد ما أشارت توقعات إلى أن هناك الآلاف من السلع الغذائية اليومية التي سترتفع أسعارها.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) اليوم، بأن شركة "تيكوكو" الخاصة للأبحاث أجرت في أواخر أغسطس الماضي، مسحا شمل نحو 100 شركة يابانية تعمل في مجال تصنيع الغذاء والمشروبات.

وقال ما يقرب من 80 في المائة من الشركات التي شملها المسح، إنها رفعت الأسعار بالفعل أو تعتزم رفعها هذا العام لتمرير تكاليف الإنتاج الأعلى.

كما أدى ضعف قيمة الين إلى ارتفاع تكاليف السلع المستوردة.

وبحسب "الألمانية"، ارتفعت أسعار أكثر من 10 آلاف سلعة بالفعل خلال شهر أغسطس حتى هذا التوقيت من العام.

وتعتزم الشركات رفع أسعار نحو 2400 صنف في سبتمبر الجاري، كما سيصل عدد مثل هذه السلع إلى الذروة في أكتوبر المقبل، بواقع 6500 سلعة.