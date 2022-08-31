ألعاب مهرجان العودة إلى الرياض تلبي رغبات الفئات العمرية المختلفة للزوار

أسهمت الألعاب الحركية بمهرجان العودة إلى الرياض في تلبية رغبات مختلف الفئات العمرية للزوار، حيث احتوت على ألعاب للصغار، وأخرى للعائلات والكبار، مما أوجد تفاعلًا كبيرًا في المنطقة الممتلئة بخيارات مميزة تدمج بين التعليم والترفيه.

ويعيش زوار مهرجان العودة إلى الرياض تجربة ممارسة مجموعة من الألعاب الحركية المتنوعة، ومن أبرزها لعبة حول العالم، والزحليقة، والقطار المائي، وسط أجواء مسلية تدفع الأطفال لخوض تجربة كثيفة ومُشبعة بالمتعة والحماس.

وتُقدم لعبة حول العالم لزوارها مغامرةً مميزةً في الهواء الطلق، من خلال دورانها في سماء المهرجان بارتفاعات عالية، وإطلالة على كامل المنطقة، في حين تجد لعبة الزحليقة تفاعلًا مُميزًا في مساراتها المخصصة للانزلاق، ضمن تجربة استثنائية وآمنة ترتفع فيها مستويات التشويق التي تصل إلى ذروتها عند لعبة القطار المائي الذي يسير وسط ممرات مائية وأجواء مذهلة من المرح.

وتشكل الألعاب الحركية الترفيهية في مهرجان العودة إلى الرياض أحد الخيارات التي يفضلها الزوار؛ لما تتميز به من تفاصيل تضفي مزيدًا من البهجة والفرح للأطفال والعائلات والأفراد.

ويفتح المهرجان الذي تتواصل فعالياته حتى 5 سبتمبر المقبل أبوابه للزوار طوال أيام الأسبوع، بدءًا من الساعة 6:00 مساء، وحتى 12:00 بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، ومن 6:00 مساء إلى 1:00 صباحا في نهاية الأسبوع، وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 20 ريالًا، ويمكن حجزها عبر الدخول إلى الرابط : https://www.ticketmx.com/ar/d/2010/riyadh-home-coming