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أحداث في صور

انفجار في خط أنابيب للغاز تابع لشركة النفط المكسيكية بيميكس

انفجار في خط أنابيب للغاز تابع لشركة النفط المكسيكية بيميكس

انفجار في خط أنابيب للغاز تابع لشركة النفط المكسيكية بيميكس

انفجار في خط أنابيب للغاز تابع لشركة النفط المكسيكية بيميكس

انفجار في خط أنابيب للغاز تابع لشركة النفط المكسيكية بيميكس

رويترز
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