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أحداث في صور

تضرر ملايين الأشخاص من الفيضانات في باكستان

تضرر ملايين الأشخاص من الفيضانات في باكستان

تضرر ملايين الأشخاص من الفيضانات في باكستان

تضرر ملايين الأشخاص من الفيضانات في باكستان

تضرر ملايين الأشخاص من الفيضانات في باكستان

الاقتصادية من الرياض
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