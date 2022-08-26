ارتفاعات قياسية لأسعار الكهرباء في فرنسا وألمانيا .. 1080%

خلال أسبوع جنوني لأسعار الطاقة في أوروبا، سجلت أسعار الكهرباء بالجملة لعام 2023 في ألمانيا وفرنسا أرقاما قياسية اليوم مع 850 يورو وأكثر من ألف يورو لكل ميغاوات في الساعة على التوالي.

قبل عام، كانت الأسعار في هذين البلدين حوالى 85 يورو لكل ميغاوت في الساعة.

وهناك العديد من الأسباب وراء ارتفاع الأسعار بدءا بتراجع شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا منذ بداية التدخل في أوكرانيا، إذ إن العديد من محطات الطاقة الحرارية تستخدم الغاز لتوليد الكهرباء. وارتفع سعر الغاز إلى مستويات قياسية بسبب ندرته.

في فرنسا، لا يعمل في الوقت الحالي سوى 24 مفاعلا نوويا من أصل 56 في شركة EDF الفرنسية بسبب مشكلة التآكل ما يخفض إنتاج الكهرباء في فرنسا إلى مستوى منخفض تاريخيا، ما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع الأسعار.

بالنسبة إلى ديسمبر المقبل تحديدا، سيكون سعر ميغاوات الكهرباء في الساعة أكثر من 1600 يورو، وهو مستوى غير مسبوق، وفقا لـ"الفرنسية".

ويضع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء خططا لتوفير الطاقة مع العلم أن خطر حصول نقص وانقطاع التيار يزداد مع اقتراب فصل الشتاء.