أرباح الشركات الروسية ترتفع 25% خلال الربع الثاني رغم العقوبات .. 144 مليار دولار

سجلت أرباح الشركات الروسية ارتفاعا بنسبة 25 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، رغم تداعيات العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا منذ التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا أواخر فبراير الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات بنك سبيربنك سي.آي.بي الروسي وهيئة الإحصاء الاتحادية القول إن إجمالي أرباح الشركات الروسية خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 9.5 تريليون روبل (144 مليار دولار) بزيادة نسبتها 25 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفع معدل التضخم خلال الفترة نفسها إلى 17 في المائة سنويا.

وقال محللو البنك إن نتائج الربع الثاني كانت جيدة للغاية، وتظهر مرونة الاقتصاد الروسي. "النمو القوي للأرباح يعزز الآمال في زيادة استثمارات الشركات".

في الوقت نفسه نجح قطاع التصنيع الروسي الأشد تضررا من العقوبات الغربية في زيادة أرباحه خلال الربع الثاني بنسبة 44 في المائة سنويا، في حين ارتفعت أرباح قطاع النقل والتخزين بنسبة 168 في المائة. وارتفعت أرباح قطاعات العقارات والتشييد والفنادق والخدمات الغذائية.

في المقابل تراجعت أرباح قطاعي تجارة التجزئة والجملة بنسبة 13 في المائة على خلفية تراجع المبيعات، كما تراجعت أرباح قطاع التعدين بنسبة 15 في المائة بسبب العقوبات المفروضة على الشركات الرئيسية العاملة في هذا القطاع.