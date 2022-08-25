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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

الجفاف في الصين يهدد حصاد الخريف

الجفاف في الصين يهدد حصاد الخريف

"الاقتصادية" من الرياض
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