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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

الاقتصاد العالمي في خطر متزايد من الركود

الاقتصاد العالمي في خطر متزايد من الركود

"الاقتصادية" من الرياض
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