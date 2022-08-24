عبد المقصود خوجة .. أيقونة الثقافة ومجالس الفكر الأسبوعية

أثرى الأديب عبدالمقصود خوجة "رحمه الله" الساحة الثقافية والاجتماعية بالعديد من المناشط والفعاليات في المملكة أبرزها تأسيسه منتدى الاثنينيّة الثقافي الأدبي في جدة عام 1403، الذي استضاف من خلاله كبار مسؤولي الدولة والعالم من علماء وباحثين في مختلف العلوم المعرفية والعلمية والتطبيقية، وتكريم أكثر من 500 شخصية بارزة في مجالات مختلفة، إلى جانب جمع وطبع ونشر نتاج "الاثنينية" في 187 مجلدا.

وتلقى فقيد الأدب الذي ولد عام 1936 في مكة، تعليمه في مدارس الفلاح، ثم أتم تعليمه في المعهد العربي الإسلامي في دمشق، وقد تدرج في العمل الحكومي حيث عين مندوبا من الديوان الملكي لدى المفوضية السعودية في لبنان، وعمل في المكتب الصحفي في السفارة هناك، وشغل منصب مدير المكتب الخاص للمديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر في جدة قبل إنشاء وزارتي الثقافة والإعلام في المملكة، كما شغل منصب مدير الإدارة العامة للصحافة والإذاعة والنشر في جدة.

وقدم الأديب عبدالمقصود خوجة للساحة الثقافية العديد من الدراسات المختصّة في المجال الثقافي والإعلامي، وكرم من قبل مجموعة من المجالس والمنتديات في المملكة وخارجها، وتوج من قبل أمير مكة بجائزة مكة للتميز عام 1430 في مجال التميز الثقافي، وحصل على الزمالة الفخرية من رابطة الأدب الحديث بالقاهرة تقديراً لجهوده الكبيرة في الحركة الأدبية والفكرية في المملكة والوطن العربي.

وبين الدكتور مدني علاقي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء سابقا لـ "واس"، أن فراق شخصية كبيرة بحجم الأديب عبدالمقصود خوجة، مؤلم حيث ملأ الساحة الأدبية والثقافية بإسهاماته، متوجة لعقود مضت، بتكريم شخصيات من مختلف الأطياف، في اثنينته الأسبوعية، والتي حرص من خلالها، على أن يكون اختيار الشخصيات المكرمة، وفق معايير موضوعية، تبعا لإسهاماتها الوطنية في مختلف المجالات، ولم تقتصر على المجال الأدبي فقط.

ولفت إلى أن الاثنينية برزت كمعلمٍ، يحرص الكثير على الحضور والتواجد، وتحولت إلى منتدى ثقافي إقليمي إن لم تكن على المستوى العالمي؛ كتجمع ملهم للحراك الثقافي والأدبي والفكري.

بدوره تطرق الدكتور عبدالعزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام سابقا، لدور الأديب عبدالمقصود خوجة "رحمه الله" في خدمة مسيرة الثقافة والأدب في المملكة، وقال "إنه إثراء أدبي ورمز للعطاء في المجال الثقافي، وأكبر دليلٍ على ذلك هو إطلاقه لاثنينيته التي تشكل رمزا أدبيا وملتقى لكبار رجال الأعمال والإعلام والفكر والثقافة والتاريخ والأدب على مدار عقود من الأزمنة".

وأشار، إلى أن الأديب الراحل كان عنوانا للرجل الداعم للعمل الثقافي، وهذا امتداد لوالده محمد خوجه الذي يعد أحد رؤساء تحرير جريدة أم القرى، فتجده داعما للحراك الثقافي والأدبي ومشاركا في مختلف الفعاليات، واستضافة النخب الثقافية والفكرية في داره، لحرصه على مد جسور التواصل مع رجالات الثقافة والأدب، وإيجاد مساحة للمناقشة والتحاور خدمة للحركة الثقافية بشكل عام.

من جانبه أوضح الدكتور عبدالمحسن القحطاني أستاذ الأدب والنقد، أن الأديب عبدالمقصود خوجة زرع بصمته "الاثنينية" حتى غدت منارة يستضاء بها ليس على مستوى المملكة ولا حتى العالم العربي بل العالم الإسلامي، لأنه أنشأها لهم جميعاً وسخر لها ماله ووظف لها موظفين يتولون تفريغ التكريم بمداخلاته، فيطبعها طباعة أنيقة وطبع أعمال الرواد في مجلدات متعددة.

وعن الاثنينية قال الدكتور عبدالمحسن القحطاني "أنا أعدها أشهر صالون أدبي على مستوى العالم العربي والإسلامي، وشهرتها جاءت بزف ما يقال فيها طباعة وتسجيلا وقامت بنفسها بحفظ ذلك كله، طباعة ومرئيا على حد سواء، لذا كانت مطبوعاتها مصدرا ومرجعا للباحثين وشداة العلم".

بدوره أفاد الدكتور عبدالله السلمي رئيس نادي جدة الأدبي الثقافي أن الأديب عبد المقصود خوجة شخصية شكلت علامة بارزة بحضوره الاقتصادي والوطني والثقافي في اثنينيته التي هي الأبرز على مستوى العمل الثقافي في الوطن ، وشكلت معلما بارزا لسنوات طويلة.

وقال الدكتور عبدالله السلمي "إن الأديب خوجة استطاع أن يوائم بين الاقتصاد والثقافة فربما وظف قدرا من المال من أجل العمل الثقافي الرائد، وكانت الاثنينية عامرة تشكل في جدة مائدة ‏معرفة كل أسبوع من كل شهر".

وأبرز الدكتور سعيد السريحي الناقد والأديب، الإثراء الأدبي والفكري الذي كان محل دعم واهتمام فقيد الثقافة عبدالمقصود خوجة، الذي جعل من اثنينيته واحة غناءة ينهل من مناشطها وفعالياتها المختلفة كبار من شرفوها بالحضور والمشاركة في موضوعاتها المختلفة النواحي، التي وصل صيتها مختلف نواحي المملكة والوطن العربي.

وقال الدكتور محمد العمودي رجل الأعمال، "إن الأديب عبدالمقصود خوجة جمع بين ممارسة العمل التجاري الذي تعايش معه وخاضه فترة من الزمن، وبين تجنيد جل وقته لدعم الثقافة والأدب والاهتمام بتكريم رجالها من داخل المملكة وخارجها، عبر اثنينيته التي حملت اسمه منذ تأسيسها.

وعد محمد آل صبيح مدير جمعية الثقافة والفنون في جدة، الأديب الراحل أحد أهم صناع الثقافة في المملكة، وكان منزله منارة للثقافة والفنون ونافذة مضيئة في المشهد الثقافي.