"نيكي" يغلق عند أدنى مستوى في أسبوعين وسهم "طوكيو إلكتريك" يقفز 10%

سجل المؤشر الياباني نيكي أدنى مستوى إغلاق منذ أسبوعين اليوم، مقتفيا أثر تراجع وول ستريت الليلة الماضية بعد بيانات ضعيفة، لكن مكاسب حققتها أسهم شركات الطاقة بفضل ارتفاع أسعار النفط حدت من الخسائر.

وتراجع المؤشر نيكي 0.49 في المائة إلى 28313.47 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ العاشر من أغسطس، متكبدا خسائر لليوم الخامس على التوالي.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 في المائة إلى 1967.18 نقطة، وهو أيضا أدنى مستوى في أسبوعين.

وسجل المؤشر ستاندرد اند بورز أدنى مستوى إغلاق في أسبوعين الليلة الماضية بعد بيانات ضعيفة عن نشاط الأعمال أججت المخاوف حيال الركود، وسط تصريحات متشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي قبيل ندوة جاكسون هول، مع توقعات بأن رئيسه جيروم باول سيؤكد على مكافحة التضخم يوم الجمعة.

وبحسب "رويترز"، كان قطاع التكنولوجيا الأسوأ أداء، يليه قطاعا الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية.

وسجل سهم كونامي لألعاب الفيديو أكبر خسائر على المؤشر، إذ تراجع 2.82 في المائة، بينما تراجع سهم نينتندو 2.61 في المائة وهبط سهم سوني 1.39 في المائة.

ومن بين الشركات الأخرى ذات الثقل، تراجع سهم طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق 2.18 في المائة وانخفض سهم فاست ريتيلنج المشغلة لمتاجر يونيكلو 0.93 في المائة.

وسجل قطاع المرافق أفضل أداء على المؤشر نيكي، في حين تلقت أسهم الطاقة دفعة من ارتفاع أسعار النفط الليلة الماضية.

وكان سهم طوكيو الكتريك أكبر الرابحين على المؤشر، إذ قفز 9.96 في المائة بعدما أفاد تقرير إعلامي أن الحكومة تستعد لإعادة تشغيل بعض المفاعلات النووية.

وصعد سهم هينو موتورز، وحدة صناعة الشاحنات التابعة لتويوتا، 5.6 في المائة بعد هبوطه إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين أمس الثلاثاء وسط فضيحة انبعاثات.