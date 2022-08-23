اليورو يهبط لأدنى مستوى في 20 عاما بفعل تفاقم مخاوف أوروبا من إمدادات الطاقة

هبط اليورو إلى أدنى مستوياته خلال 20 عاما اليوم في ظل تفاقم مخاوف أوروبا بشأن إمدادات الطاقة والنمو الاقتصادي، في حين ارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية مدعوما بتدفقات على العملة التي تعتبر ملاذا آمنا.

ووصل اليورو إلى 0.9909 دولار، وهو أدنى مستوى منذ أواخر عام 2002، وسجل انخفاضا في أحدث تعاملات بنسبة 0.29 في المائة إلى 0.9914 دولار.

وستوقف روسيا إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 لمدة ثلاثة أيام في نهاية الشهر، في مؤشر جديد على الحالة غير المستقرة لإمدادات الطاقة في القارة.

وتسببت الموجات الحارة في أوروبا بالفعل في ضغوط على إمدادات الطاقة وتتزايد المخاوف من أن أي اضطراب خلال أشهر الشتاء قد يكون مدمرا لنشاط الأعمال، وفقا لـ"رويترز".

وهبط الجنيه الإسترليني إلى مستوى منخفض جديد هو الأدنى في عامين ونصف عند 1.1729 دولار، في حين استقر الين الياباني عند 137.270 للدولار بعد أن لامس أدنى مستوى في شهر عند 137.705 في وقت سابق من اليوم.

وتراجع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر إلى أدنى مستوى في شهر وسجل في أحدث التداولات انخفاضا بنسبة 0.29 في المائة إلى 0.6859 دولار. وتراجع نظيره النيوزيلندي 0.15 في المائة إلى 0.6163 دولار.

كما تراجع اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في عامين تقريبا عند 6.8552 للدولار.

وتعزز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية أثقلها اليورو، عند 109.12، محاولا اختراق أعلى مستوى في 20 عاما عند 109.29 الذي سجله في يوليو.

ومما يزيد إقبال المستثمرين على الدولار باعتباره ملاذا آمنا خطر إصدار مجلس الاحتياطي الاتحادي رسالة متشددة خلال ندوة جاكسون هول.