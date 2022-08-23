"نيكي" يهبط بأكثر من 1% وسط مخاوف من رفع أسعار الفائدة

انخفض المؤشر نيكي الياباني للجلسة الرابعة على التوالي اليوم مقتفيا أثر وول ستريت، التي تكبدت خسائر الليلة الماضية، قبل ندوة لمجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري فيما قفزت أسهم شركات الطيران والتجزئة بفضل أنباء عن تخفيف محتمل للقواعد المفروضة على الحدود للسيطرة على كوفيد-19.

وانخفض نيكي 1.19 في المائة إلى 28452.75 نقطة، كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.06 في المائة إلى 1971.44 نقطة.

وأغلقت وول ستريت على انخفاض حاد أمس الاثنين مع شعور المستثمرين بالقلق من أن يؤدي اجتماع جاكسون هول إلى تعزيز التزام مجلس الاحتياطي الاتحادي بالسيطرة على التضخم.

وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا مقتفية أثر نظيراتها الأمريكية بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبحسب "رويترز"، انخفض سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة 2.42 في المائة، وهبط سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 0.79 في المائة.

وفي المقابل، ربحت أسهم الشركات المرتبطة بالترفيه بعد تقارير عن أن اليابان ربما ترفع متطلبات خضوع المسافرين لاختبارات كوفيد-19 قبل المغادرة وتزيد الحد الأقصى لعدد الزائرين الأجانب.

وكان قطاع الطيران على رأس القطاعات التي حققت مكاسب بين 33 مؤشرا فرعيا مكونا لبورصة طوكيو وارتفع بنسبة 3.99 في المائة. وقفزت شركة إيه.إن.إيه القابضة 3.26 في المائة والخطوط الجوية اليابانية 4.88 في المائة.

كما ارتفعت أسهم شركات التجزئة إذ صعد سهم شركة إيسيتان ميتسوكوشي القابضة 4.47 في المائة، وربح سهم جيه.فرانت للتجزئة 4.56 في المائة.