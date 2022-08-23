"هاوس أوف دراجون" يجتذب 10 ملايين مشاهد في عرضه الأول

ذكرت شبكة "إتش بي أو" أن مسلسل "هاوس أوف دراجون"، اجتذب قرابة 10 ملايين مشاهد في عرضه الأول أمس الأحد، على شاشة التلفزيون وخدمة البث "ماكس"، وهو أكبر جمهور لأي مسلسل من الأعمال الأصلية الجديدة في تاريخ الشركة، مضيفة أن التوقعات الخاصة بالمسلسل أشعلت النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ ظل "بيت التنين" من أكثر الوسوم رواجا على تويتر لـ 14 ساعة.

وتدور أحداث "بيت التنين" قبل 200 عام من تلك التي يرويها "جيم أوف ثرونز"، الذي أنتجته "إتش بي أو" أيضا، وهو مسلسل خيالي من القرون الوسطى تحول إلى ظاهرة من خلال 8 أجزاء عرضت حتى نهاية 2019.

وتبدأ الأحداث بمداولات يجريها الملك تارجاريان، الذي يلعب دوره لاختيار وريثه بين شقيقه الأمير دايمون أو ابنته الأميرة راينيرا، ومع ذلك، يظهر منافس ثالث على العرش، حيث تظهر أليسينت، الصديقة المقربة للأميرة راينيرا والتي تزوجت الملك بعد وفاة زوجته أثناء الولادة، و"بيت التنين" مأخوذ عن كتاب "النار والدم" لجورج مارتن.