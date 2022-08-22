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تقارير وتحليلات
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السعودية
الخليجية
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الطاقة
النفط
الغاز
الطاقة المتجددة
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سوق دبي
سوق مسقط
سوق البحرين
سوق الكويت
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كاريكاتير
كاريكاتير 2022/08/22
كاريكاتير
كاريكاتير 2022/08/22
الاثنين 22 أغسطس 2022
فهد الخميسي
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