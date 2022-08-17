في يوليو .. مبيعات التجزئة الأمريكية تقفز 10.3% والتضخم يتراجع إلى 8.5%

استقرت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في يوليو إذ أثر هبوط في أسعار البنزين على الإيرادات في محطات الوقود، لكن إنفاق المستهلكين بدا أنه يتماسك وهو ما يزيد من تهدئة المخاوف حيال ركود اقتصادي.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم إن مبيعات التجزئة استقرت الشهر الماضي بعد أن سجلت زيادة بلغت 0.8 في المائة في يونيو.

وعلى أساس سنوي، قفزت مبيعات التجزئة 10.3 في المائة. واستقرت أسعار المستهلكين على أساس شهري مع تراجع أسعار البنزين من مستويات قياسية مرتفعة وهو ما خفض المعدل السنوي للزيادة في التضخم إلى 8.5 في المائة من 9.1 في المائة، وفقا لـ"رويترز".

وهبط متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى حوالي 4.27 دولار للجالون الأسبوع الماضي بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق فوق 5.0. وبلغ متوسط الأسعار في محطات الوقود اليوم 3.943 دولار للجالون.