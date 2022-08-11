المؤلفات المختارةيضم المجلد الثاني من «المؤلفات المختارة» لتورجينيف روايتين هما «رودين» (1856)، و«عش النبلاء» (1859)، وفيهما حصيلة تأملات الكاتب لحقبتي الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الـ19. و«رودين» - الرواية الأولى لتورجينيف - تتحدث عن المثقفين النبلاء لأعوام 1830 - 1840، أولئك الذين لم يجدوا لهم قضية ومكانا في الحياة، لأنهم لم يستطيعوا أن يهادنوا الواقع المعاصر لهم، ويطرح تورجينيف قضية الأهمية الاجتماعية لهؤلاء الناس من مثل رودين، ودورهم في تاريخ الفكر الاجتماعي الروسي. تتمحور رواية «عش النبلاء» حول قصة حب عميق في مأساويته. وهي في الوقت ذاته رواية عن الواجب الخلقي، والإيثار، والسعادة، ومغزى الحياة.النقد الثقافي المقارنيؤكد النقد الثقافي أنه نشاط وليس مجالا معرفيا قائما بذاته، وأن الناقد الثقافي أو نقاد الثقافة، يطبقون المفاهيم والنظريات المتنوعة في تراكيب وتباديل على الفنون الراقية والثقافة الشعبية، والحياة اليومية وعلى حشد من الموضوعات المرتبطة. وإن النقد الثقافي مهمة متداخلة، ومترابطة، ومتجاوزة، ومتعددة، كما أن نقاد الثقافة يأتون من مجالات مختلفة، ويستخدمون أفكارا ومفاهيم متنوعة.وبمقدور النقد الثقافي أن يشمل نظرية الأدب والجمال والنقد، فضلا عن التفكير الفلسفي، وتحليل الوسائط والنقد الثقافي الشعبي، وبمقدوره أيضا أن يفسر نظريات ومجالات علم العلامات، ونظرية التحليل النفسي، والنظرية الماركسية، والنظرية الاجتماعية والانثروبولوجية. اهتمت الدراسات الثقافية / النقد الثقافي، بجملة من العناوين والقضايا البارزة.ما بعد التفكيكهذه القراءات في النصوص والأحداث وما يتردد بينهما، تشهد على التغيير الذي طرأ على مصطلح القراءة سواء من حيث نطاقه أو من حيث مفهومه. من حيث النطاق، لم يعد المصطلح يقتصر على القراءة في الكتب والنصوص، كما يجري تداوله لدى الكتاب والنقاد، بل تعدى ذلك إلى القراءة في المجريات والتطورات على أرض الواقع، ولذا أصبح المصطلح يتردد لدى الساسة والخبراء وأصحاب العقول الاستراتيجية. من حيث المفهوم، أصبح فعل القراءة يتعدى معرفة الحقيقة، بمعنى أنه لم يعد مجرد وصف أو كشف أو إطلاع على الخلائق والحقائق والمقاصد باسم مبدأ غائب أو معنى مستتر، بقدر ما أصبح مشاركة في لعبة الإيجاد، باختراع الأسماء، أو اجتراح الدلالات، أو إيجاد الوقائع التي تتغير معها سلاسل الإحالة وخرائط الإدراك أو حسابات العقل وعلاقات القوة.