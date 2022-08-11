زمن التوتر

أين تكون الكلمة، أين تدوّيهنا في البحر، في الجُزر، على اليابسةفي أرض المطر، أو أرض الرملهنا، لا صمت يكفي أولئك الذين يسيرونآناء النهار و آناء الليلالزمن الصحيح غائب والمكان الصحيح غائب*****لا تزال الأشرعة البيض تتجه نحو البحرونحو البحر تطير أجنحة غير مكسورةوإلى العُصيان تُسرع الروح الضعيفةوأصوات البحر الضائعةويُسرع الليّلك الضائع*****وتُخلق العينُ العمياءأشكالا فارغة بين الأبواب العاجيةوتسترجع المالح للأرض الرمليةهذا هو مكان الوحدةحيث تعبر الأحلام بين الصخور الزرقهذا هو زمن التوتربين الموت والولادة.