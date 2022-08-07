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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

في يوليو .. أسعار المواد الغذائية في العالم تتراجع

في يوليو .. أسعار المواد الغذائية في العالم تتراجع

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