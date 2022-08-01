12 شركة فائزة بالمنافسة على المواقع المطروحة بمجمع الحجر الجيري في حفيرة نساح

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أسماء 12 شركة فائزة بالمنافسة على المواقع المطروحة في مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح في الرياض، مبينة أن عدد الشركات التي تأهلت للمرحلة الأخيرة في المنافسة كان 25 شركة.

وبينت أن الشركات الفائزة هي : صحراء نجد للصناعة بموقع (1)، ورمك للتجارة والمقاولات بموقع (2)، وقلاع الخليج للتعدين بموقع (3)، والقدس للحجر الطبيعي بموقع (4)، وصخور الإبداع للتعدين بموقع (5)، ومصنع الأسنة للرخام والحجر بموقع (6)، والمتحدة للرخام والحجر بموقع (7)، ومحجر الراقي للتعدين بموقع (8)، وركاز العالمية للاستثمار التجاري بموقع (9)، وقلاع الخليج للتعدين بموقع (10)، وطيف نجد للتجارة بموقع (11)، وروما للرخام والحجر بموقع (12)، وروابي الوسطى للتعدين بموقع (13).