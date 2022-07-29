عمال إنقاذ يبحثون عن ضحايا الانهيارات الأرضية والسيول في إيران

قال مسؤولون إيرانيون إن عمال إنقاذ بحثوا في الأنهار التي فاضت مياهها وأكوام الأنقاض اليوم في محاولة للعثور على الأشخاص المفقودين بعد انهيارات أرضية وسيول نجمت عن أمطار غزيرة.

وقال مهدي ولي بور، رئيس عمليات الطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الإيراني إن 100 بلدة و300 قرية في 18 إقليما من أصل 31 إقليما في إيران تأثرت بالفيضانات في الأيام الماضية. وتم إغلاق معظم الطرق السريعة في البلاد.

وبحسب "رويترز"، قال محسن منصوري حاكم طهران للتلفزيون الرسمي إن أكثر المناطق التي تضررت اليوم هي فيروز كوه التي تقع عند سفح جبال البرز في شمال شرقي طهران حيث لقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص حتفهم.

وتابع أن حوالي 16 شخصا في عداد المفقودين.

وقال إن السيول استمرت في اجتياح المناطق الشمالية من إقليم طهران.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم أمس الخميس في انهيار أرضي ناجم عن سيول اجتاحت قرية إمام زاده داوود في شمال غرب طهران. وتم الإبلاغ عن فقد ما يصل إلى 14 شخصا.

وتسببت السيول في مقاطعة فارس بجنوب البلاد يوم السبت في مقتل 22 شخصا.