المركزي الأوروبي: ما نراه في الاقتصاد الحقيقي ليس مشجعا

قال انجاتسيو فيسكو العضو بالمجلس العام للبنك المركزي الأوروبي لشبكة بوليتكو " ما نراه في الاقتصاد الحقيقي، بالتأكيد ليس مشجعا".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن فيسكو قال إنه يرفض أن يقول بصورة صريحة ما إذا كان سوف يتم رفع معدل الفائدة في سبتمبر بواقع 25 أو 50 نقطة أساس.

وأضاف أن قرار البنك المركزي سوف يستند على " تطورات الأسعار، والاقتصاد الحقيقي، لأن هذا ما يؤثر على الأسعار".

وأوضح " لست مستعدا للقول إننا سوف نرفع معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس من أجل أن نصل سريعا نحو الهدف، الذي مازالنا لا نعلم أين هو".