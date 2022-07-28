"نيكي" يبدد مكاسبه بفعل المخاوف من نتائج الشركات و"ميتسوبيشي موتورز" يقفز 10.9%

بدد المؤشر نيكي الياباني معظم مكاسبه المبكرة اليوم بفعل المخاوف إزاء توقعات الشركات لكنه أغلق على ارتفاع.

وصعد المؤشر نيكي 0.36 في المائة إلى 27815.48 نقطة بعدما ارتفع 1.1 في المائة ليتجاوز مستوى 28000 نقطة لأول مرة منذ العاشر من يونيو.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.16 في المائة إلى 1948.85 نقطة.

وقفز مؤشر ناسداك الأمريكي بأكثر من 4 في المائة أمس في أكبر مكاسب يومية بالنسبة المئوية منذ أبريل 2020، إذ رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة كما كان متوقعا، وخففت تعليقات رئيس المجلس جيروم باول من بعض المخاوف بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام في قسم الأبحاث في تاتشيبانا للأوراق المالية "ارتفع مؤشر نيكي كثيرا في وقت مبكر جدا من الجلسة وكان ذلك مجرد رد فعل على الأداء القوي في وول ستريت خلال الليل"، وفقا لـ"رويترز".

وأضاف "سرعان ما أدرك المستثمرون أنه لا يمكنهم التفاؤل بشأن توقعات الشركات المحلية. كانت بعض النتائج جيدة ولكن عند النظر في التفاصيل نجد أن ضعف الين هو العامل الإيجابي الوحيد".

وانخفض سهم نيتو دينكو 2.24 في المائة لتواصل خسائرها للجلسة الرابعة. وقال كامادا إنه على الرغم من أن الشركة رفعت توقعاتها للأرباح يوم الثلاثاء فقد أصيب المستثمرون بخيبة أمل لأن الين كان المحرك الوحيد لزيادة التوقعات.

وارتفعت أسهم شركة ميتسوبيشي موتورز 10.91 في المائة بعد أن تضاعفت أرباحها الفصلية ثلاث مرات تقريبا ورفعت شركة صناعة السيارات توقعاتها للعام بأكمله.

وأبلت الأسهم المرتبطة بالطاقة بلاء حسنا إذ ارتفع قطاع المرافق وشركات التنقيب عن النفط 3.67 في المائة و2.43 في المائة على الترتيب.

وصعد سهم شركة التوظيف ريكروت هولدنجز 4.37 في المائة لتكون الأفضل أداء من بين أكبر 30 شركة على المؤشر توبكس.

وتراجع سهم تويوتا موتورز 2.03 في المائة وكانت الأسوأ أداء من بين أكبر 30 شركة على المؤشر توبكس، تليها شركة دايكين إندستريز التي خسرت 1.55 في المائة.