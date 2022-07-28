الدولار يسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع أمام الين واليورو يرتفع

انخفض سعر الدولار إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع أمام الين اليوم بعدما هدأ جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي مخاوف المستثمرين بشأن استمرار تشديد السياسة النقدية.

وانخفض الدولار إلى 135.105 ين للدولار وهو أدنى مستوياته منذ السادس من يوليو بعد أن رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي 0.75 نقطة مئوية كما كان متوقعا في حين أشار إلى أنه رغم استمرار قوة سوق العمل فإن بقية مؤشرات الاقتصاد تتباطأ.

وتراجع الدولار في أحدث تداول عليه 0.8 في المائة إلى 135.525 ين.

وسيعرف في وقت لاحق اليوم، مع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي، ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي ينطبق عليه التعريف الرسمي للركود وهو أن يسجل انكماشا لربعين متتاليين من العام لذلك ينصب اهتمام السوق على هذه البيانات.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته أمام ست عملات رئيسية، بنسبة ضئيلة بلغت 0.05 في المائة إلى 106.31 بعد انخفاضه 0.59 في المائة الليلة الماضية.

ولم يشهد سعر اليورو تغيرا يذكر عند 1.02045 دولار بعد قفزة 0.82 في المائة الليلة الماضية.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني 0.05 في المائة إلى 1.21640 دولار.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، زاد سعر بيتكوين 1.33 في المائة إلى 23081.18 دولار بعدما ارتفعت بأكثر من ثمانية بالمئة في الجلسة السابقة.