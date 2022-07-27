"نيكي الياباني" يغلق على ارتفاع بدعم مكاسب أسهم الرقائق .. "طوكيو إلكترون" تقفز 3%

عكس المؤشر نيكي الياباني مساره ليغلق على ارتفاع بدعم مكاسب الأسهم ذات الثقل المرتبطة بالرقائق، بينما تمسك المستثمرون بالحذر قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بخصوص سعر الفائدة المقرر في وقت لاحق اليوم.

وصعد المؤشر نيكي 0.22 في المائة إلى 27715.75 نقطة وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.13 في المائة إلى 1945.75 نقطة.

واستهل المؤشر الرئيسي على تراجعات طفيفة بعد أن أغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض حاد أمس الثلاثاء بعد أن دفع تحذير بخصوص الأرباح من وول مارت أسهم التجزئة للهبوط، كما أججت بيانات ثقة المستهلكين الضعيفة المخاوف حيال الإنفاق.

ومن المتوقع أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق اليوم رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية لمكافحة التضخم، وفقا لـ"رويترز".

وفي اليابان، دعمت أسهم شركتي طوكيو إلكترون وأدفانتست المرتبطة بالرقائق المؤشر نيكي، إذ قفزت 3.1 في المائة و2.28 في المائة على الترتيب.

كما كان أداء القطاعات الدفاعية قويا إذ صعدت أسهم قطاع السكك الحديدية 1.17 في المائة ليصبح الرابح الأكبر بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو. وتقدم قطاع الأدوية 1.12 في المائة.

وضغطت فاست ريتيلنج مالكة متاجر يونيكلو للملابس على المؤشر نيكي أكثر من غيرها، إذ تراجع سهمها 1.42 في المائة. وخسر سهم مجموعة سوفت بنك 0.12 في المائة.

وهبط سهم كانون 1.03 في المائة حتى مع رفع شركة صناعة الكاميرات توقعاتها لأرباح التشغيل للعام بأكمله.