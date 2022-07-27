معدل التضخم في أستراليا عند 6.1% خلال الربع الثاني .. أعلى مستوى منذ 2001

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي الصادرة اليوم ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في أستراليا إلى أعلى مستوياته منذ عام 2001، بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمساكن.

وذكر مكتب الإحصاء أن معدل تضخم أسعار المستهلك ارتفع خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 6.1 في المائة سنويا مقابل 5.1 في المائة في الربع الأول، ليسجل أعلى مستوى منذ الربع الثاني من 2001.

وبحسب "الألمانية"، أشار مكتب الإحصاء الأسترالي إلى أن الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلك هي الأكبر منذ بدء فرض ضريبة على السلع والخدمات.

وقالت مارسيل تايليانت، المحللة الاقتصادية لدى مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، إنه رغم ارتفاع معدل التضخم في الربع الثاني، فإنه لم يصل إلى المستوى المتوقع.

ويعني هذا أن بنك الاحتياط (البنك المركزي) الأسترالي قد يلجأ إلى زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس، خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، وليس بمقدار 75 نقطة أساس كما كان متوقعا من قبل.