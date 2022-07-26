"نيكي الياباني" يتراجع مع ترقب الاحتياطي الاتحادي و"سوفت بنك" يقفز 3.2%

تراجع المؤشر نيكي الياباني بصورة طفيفة اليوم، في حين استقر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا، مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي غدا الأربعاء.

وأغلق نيكي منخفضا بواقع 0.16 في المائة، وهو ثاني انخفاض يومي له على التوالي.

وقال جيفري هالي من شركة أواندا لتداول الأوراق المالية في سنغافورة قبيل صدور بيانات النمو في الولايات المتحدة ومجلس الاحتياطي الاتحادي "الأسواق بالتأكيد في وضع الانتظار والترقب... إنه الهدوء الذي يسبق العاصفة".

وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك للتكنولوجيا 3.2 في المائة، وهو أكبر مكسب يومي في حوالي شهر. ومن بين الرابحين الآخرين شركة التأمين طوكيو مارين هولدنجز التي ارتفع سهمها 1.6 في المائة، بينما ارتفع سهم شركة جيه.جي.سي هولدنجز للهندسة وشركة إنبكس المصدرة للنفط والغاز 3.3 في المائة.

وأدت مخاوف الإمدادات في أوروبا إلى رفع أسعار الطاقة والغاز العالمية.

وكان الدولار مستقرا عند 136.68 ين. ويتوقع متعاملون رفع سعر الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس، غير أن الشكوك تحوم حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة وسط إشارات على بعض التذبذب في الاقتصاد الأمريكي.