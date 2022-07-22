نمو قوي لإيرادات أمريكان إكسبريس في الربع الثاني .. 13.4 مليار دولار

أعلنت مؤسسة أمريكان إكسبريس للخدمات المالية اليوم، تحقيق إيرادات تفوق التقديرات خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إيرادات المؤسسة بلغت 13.4 مليار دولار بارتفاع 31 في المائة سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون إيرادات بقيمة 12.5 مليار دولار.

وبلغت قيمة مخصصات تغطية خسائر القروض 410 ملايين دولار مقابل 606 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين كانت التقديرات تشير إلى 460.2 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، تراجع ربح السهم الواحد من أسهم المؤسسة إلى 2.57 دولار مقابل 2.8 دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع إجمالي نفقات أمريكان إكسبريس بنسبة 32 في المائة سنويا إلى 10.44 مليار دولار.