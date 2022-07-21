أسهم اليابان تصعد مع إبقاء البنك المركزي على سياسة نقدية ميسرة

أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم بعد أن أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية الميسرة في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بين المستثمرين مع ارتفاع المعنويات بفعل إغلاق قوي لوول ستريت أمس.

وصعد المؤشر نيكي 0.44 في المائة ليغلق عند 27803 نقاط متجاوزا أعلى مستوى في ستة أسابيع سجله في الجلسة السابقة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.21 في المائة إلى 1950.59 نقطة.

وسجلت الأسهم هذه المكاسب بعدما أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة شديدة الانخفاض مقارنة مع بنوك مركزية أخرى في أنحاء العالم تشدد سياساتها النقدية، لكنه توقع أن يبلغ التضخم هذا العام 2.3 في المائة وهو ما يزيد على المستهدف البالغ اثنين في المائة.

وتراجع سهم شركة شيونجوجي آند كو للصناعات الدوائية 6.84 في المائة وكان الخاسر الأكبر على المؤشر نيكي بعد إرجاء الموافقة على دواء تصنعه الشركة لعلاج كوفيد-19.

وتراجعت أسهم شركات الصلب بعد تصويت الولايات المتحدة على تمديد الرسوم الجمركية على واردات الصلب من اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية وبريطانيا لخمسة أعوام أخرى، في حين ألغت الرسوم نفسها على الواردات من البرازيل.

وانخفض سهم نيبون للصلب 3.02 في المائة.

وكانت أسهم شركات التكنولوجيا ضمن الأفضل أداء. وسجل سهم نيكون كورب أعلى زيادة وصعد ثلاثة في المائة.

وارتفع سهم تي.دي.كيه كورب 2.3 في المائة، وارتفع سهم فوجيتسو 2.12 في المائة.