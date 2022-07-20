"نيكي" يغلق عند أعلى مستوى منذ 6 أسابيع و"سوفت بنك" يقفز 4%

أغلق المؤشر نيكي للأسهم اليابانية على أعلى مستوياته في نحو 6 أسابيع اليوم بعدما حققت أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب على غرار نظيراتها الأمريكية.

وقفز المؤشر نيكي 2.67 في المائة إلى 27680.26 نقطة مسجلا أكبر مكسب يومي منذ 13 مايو. وارتفع المؤشر للجلسة الخامسة على التوالي وسجل أعلى مستوى إغلاق منذ العاشر من يونيو.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.29 في المائة إلى 1946.44 نقطة.

وأغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع حاد الليلة الماضية مع انضمام المزيد من الشركات للبنوك الكبيرة في الإعلان عن نتائج فاقت التوقعات.

وفي طوكيو ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا حيث صعد سهم طوكيو إلكترون 4.88 في المائة وسهم أدفانتيست 4.71 في المائة، وفقا لـ"رويترز".

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك 4.14 في المائة كما ارتفع سهم الخطوط الجوية اليابانية 2.05 في المائة.