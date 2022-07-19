مكاسب متواضعة للأسهم اليابانية قبل اجتماع البنك المركزي

واصلت الأسهم اليابانية مكاسبها اليوم وإن كان أداؤها متواضعا مع عزوف المستثمرين عن أي تحركات كبيرة قبيل اجتماع لجنة السياسات النقدية في بنك اليابان، على الرغم من تراجع التوقعات لخفض كبير لسعر الفائدة في المركزي الأمريكي.

وبدأ المؤشر نيكي معاملاته مرتفعا 0.8 في المائة ليكسر الحاجز المعنوي عند 27 ألف نقط قبل أن ينهي الجلسة عند 26961.68 نقطة بارتفاع 0.65 في المائة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.54 في المائة.

وكانت أسهم شركات الصناعات الثقيلة اليابانية ضمن الأفضل أداء مدعومة بتقرير في مطلع الأسبوع ذكر أن حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لن تحدد سقفا للإنفاق الدفاعي في ميزانية العام المقبل.

وصعد سهم كاواساكي للصناعات الثقيلة 5.22 في المائة في حين ارتفع سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 2.5 في المائة، وفقا لـ"رويترز".

وارتفع سهم سوني 2.32 في المائة في حين ارتفع سهم موراتا لصناعة المكونات الإلكترونية 0.24 في المائة.

وانخفض مؤشر قطاع شركات المرافق على المؤشر نيكي 1.36 في المائة.

وتراجع سهم كانساي للطاقة الكهربائية 2.78 في المائة.

وانخفض سهم شركة نينتندو المصنعة لألعاب الفيديو 2.50 في المائة ليخسر مكاسب سجلها يوم الجمعة عندما قفز السهم 2.33 في المائة بعد أنباء عن شراء الشركة استديو للرسوم المتحركة.