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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

موجة الحر الأوروبية تغذي حرائق الغابات

موجة الحر الأوروبية تغذي حرائق الغابات

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