الطاقة الأمريكية تعلن عن بيع نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى 14 شركة

قالت الولايات المتحدة اليوم الاثنين إن 14 شركة حصلت على عقود في أحدث بيع للنفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في إطار مساعي إدارة بايدن لتهدئة أسعار الخام التي عززتها ردود الأفعال على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في أواخر مارس آذار أنها ستفرج عن كميات قياسية من الخام قدرها مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن شيفرون وإكسون موبيل وشل ستكون بين الشركات التي ستتسلم النفط في الفترة بين 16 أغسطس و30 سبتمبر.

وفي أحدث بيع جرى عرض ما يصل إلى 45 مليون برميل من النفط، لكن شركات اشترت فقط حوالي 39 مليون برميل.

وعلى الرغم من هذا السحب التاريخي من الاحتياطيات الاستراتيجية فإن العقوبات الغربية على روسيا، أحد أكبر مصدًري النفط في العالم، بعد غزوها أوكرانيا في 24 فبراير شباط ساعدت في إبقاء أسعار الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

وتشكل الأسعار المرتفعة خطرا على أقران بايدن الديمقراطيين في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني بينما يسعون للحفاظ على السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين كليهما.

