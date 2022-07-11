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أسواق الأسهم
السعودية
الخليجية
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النفط
الغاز
الطاقة المتجددة
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أحداث في صور
حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ثاني أيام التشريق
أحداث في صور
حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ثاني أيام التشريق
الاثنين 11 يوليو 2022
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Tweets by aleqtisadiah
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