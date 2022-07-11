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أحداث في صور

حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ثاني أيام التشريق

حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ثاني أيام التشريق

حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ثاني أيام التشريق

حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ثاني أيام التشريق

حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ثاني أيام التشريق

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