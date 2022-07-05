الأسهم اليابانية ترتفع بفعل الإقبال على قطاع التكنولوجيا .. "سوفت بنك" يقفز 1.8%

أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع بنسبة واحد في المائة اليوم مع سعي المستثمرين إلى قنص أسهم التكنولوجيا المتراجعة، فضلا عن تلقي الأسهم دعما من ارتفاع الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة الأمريكية.

وصعد نيكي 1.03 في المائة ليغلق عند 26423.47 نقطة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 في المائة إلى 1879.12 نقطة.

وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في إيوايكوزمو سيكيوريتيز "تبنى المستثمرون وجهة نظر جديدة بشأن أسهم التكنولوجيا مع استقرار العائدات الأمريكية. أعادوا شراء الأسهم التي تراجعت كثيرا".

وقفز سهم شركة فاست ريتيلنج المالكة لمتاجر الأزياء يونيكلو 4.33 في المائة لتمنح أكبر دفعة للمؤشر نيكي اليوم. وارتفع مؤشر مجموعة سوفت بنك الاستثمارية 1.8 في المائة وارتفع سهم طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق 0.38 في المائة، وفقا لـ"رويترز".

وربح سهم مجموعة راكوتن 1.62 في المائة بعد أن قالت شركة التجارة الإلكترونية إنها تقدمت بطلب لإدراج وحدتها للخدمات المصرفية عبر الإنترنت في بورصة طوكيو.

وتراجعت أسهم شركات الشحن وانخفض سهم كاواساكي كيسن كايشا 4.51 في المائة وانخفض سهم ميتسوي أو.إس.كيه لاينز 2.75 في المائة ليصبحا الأكثر خسارة على المؤشر نيكي.